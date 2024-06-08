Rapçi Sefo’dan A milli takıma özel parça: Euro 2024 şarkısı ‘Türkiyem’ yayında

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli takım için özel bir şarkı hazırlandı. Sefo’nun seslendirdiği, A Milli takımımızın Euro 2024 şarkısı ‘Türkiyem’ dinleyiciler tarafından da beğenildi.

EURO 2024'e yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetin de beğenisini aldığı bildirilen "Türkiye'm" isimli şarkının, A Milli Takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Sefo tarafından özel olarak hazırlandığını duyurdu.

A MİLLİ TAKIMA HEDİYE ETTİ

Şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Millî Takımı adına tescil ettirerek A Millî Takıma ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti.

"Türkiye'm" şarkısının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında sanatçı Sefo, A Millî Takıma büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, A Millî Takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

KLİBİ YAKINDA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de A Millî Takım için hiç bir ücret almadan özel bir şarkı yapan ve federasyon adına tescil ettiren Sefo'ya teşekkürlerini ileterek isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.

"Türkiye'm" şarkısının klibinin de yakında tüm vatandaşlara sunulacağı aktarıldı.

‘TÜRKİYEM’ ŞARKISININ SÖZLERİ

Şampiyon uyan!

Sahada tam gaz sesini duyar

Türkiye bu ya!

Rakip farketmez her şekil uyar

Ay-Yıldız bu ya!

90 dakika ruhunu koyan

Türkiye bu ya!

Avrupa - Asya sesini duyar

Avrupa merhaba!

Söyle bana

Kupayı kazanacağız sahada

Sok bunu kafana

Saygı dur Ata'ma!

Hatırlamazsan sor babana

Tribün havada, Ay-Yıldız sahada

Golleri köşeye köşeye yaz

Taktik yok bam - bam - bam

Şutları "ra-ta-ta"

Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)

Sahada saldır saldır

Gel kupayı kaldır

Söyler her gün andım, andım

Türkiye'm kazandın

Kırmızısı kandır kandır

Forma terle yıkandı

Zaman geldi saldır saldır

Gel kupayı kaldır"