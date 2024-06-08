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Rapçi Sefo’dan A milli takıma özel parça: Euro 2024 şarkısı ‘Türkiyem’ yayında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli takım için özel bir şarkı hazırlandı. Sefo’nun seslendirdiği, A Milli takımımızın Euro 2024 şarkısı ‘Türkiyem’ dinleyiciler tarafından da beğenildi.

EURO 2024'e yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetin de beğenisini aldığı bildirilen "Türkiye'm" isimli şarkının, A Milli Takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Sefo tarafından özel olarak hazırlandığını duyurdu. 

A MİLLİ TAKIMA HEDİYE ETTİ

Şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Millî Takımı adına tescil ettirerek A Millî Takıma ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti.

"Türkiye'm" şarkısının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında sanatçı Sefo, A Millî Takıma büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, A Millî Takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

KLİBİ YAKINDA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de A Millî Takım için hiç bir ücret almadan özel bir şarkı yapan ve federasyon adına tescil ettiren Sefo'ya teşekkürlerini ileterek isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.

"Türkiye'm" şarkısının klibinin de yakında tüm vatandaşlara sunulacağı aktarıldı.

‘TÜRKİYEM’ ŞARKISININ SÖZLERİ

Şampiyon uyan!
Sahada tam gaz sesini duyar
Türkiye bu ya!
Rakip farketmez her şekil uyar
Ay-Yıldız bu ya!
90 dakika ruhunu koyan
Türkiye bu ya!
Avrupa - Asya sesini duyar
Avrupa merhaba!
Söyle bana
Kupayı kazanacağız sahada
Sok bunu kafana
Saygı dur Ata'ma!
Hatırlamazsan sor babana
Tribün havada, Ay-Yıldız sahada
Golleri köşeye köşeye yaz
Taktik yok bam - bam - bam
Şutları "ra-ta-ta"
Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)
Sahada saldır saldır
Gel kupayı kaldır
Söyler her gün andım, andım
Türkiye'm kazandın
Kırmızısı kandır kandır
Forma terle yıkandı
Zaman geldi saldır saldır
Gel kupayı kaldır"

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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