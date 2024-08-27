Reshad Strik eşi Gamze Özçelik'in doğum gününü böyle kutladı!

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu Gamze Özçelik, 2 ay önce Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Avustralyalı aktör Reshad Strik, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakmıştı. Kendini hayır işlerine adayan ünlü isim kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Umuda Koşanlar Derneği ile binlerce insana yardım götüren Gamze Özçelik, haziran ayında Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

EŞİ GAMZE ÖZÇELİK'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlü çift, evlendikleri günden bu yana her paylaşımı ile çok konuşuluyor. Avustralyalı aktör Reshad Strik, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Özçelik ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Strik, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun hatunum benim" notunu düştü.