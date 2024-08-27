Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte sete çıkacağı tarih

Cuma akşamlarına damga vuran Gold Film’in Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimleri başlıyor. Dizi ekibi yarın sete çıkıyor.

Cuma akşamları yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni bölümleri hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniliyor. 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, üçüncü sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi ekibi yarın sete çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 13 Eylül ya da 20 Eylül’de üçüncü sezonu açması planlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümlerinde balkondan düşen Görkem’le ilgili sır aileyi şoke ederken tek tek karakterlerin hikâyesi seyirciye büyük tansiyon yaşatacak ve olaylar bir aylık zaman atlamasıyla devam edecek.

Diziye Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Şebnem Dönmez katıldı. Dizinin daha sonraki bölümlerde katılacak olan isimler ise Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç…