Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte sete çıkacağı tarih

Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte sete çıkacağı tarih

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte sete çıkacağı tarih

Magazin Haberleri

Cuma akşamlarına damga vuran Gold Film’in Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimleri başlıyor. Dizi ekibi yarın sete çıkıyor.

Cuma akşamları yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni bölümleri hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniliyor. 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, üçüncü sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi ekibi yarın sete çıkacak.

Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte sete çıkacağı tarih - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 13 Eylül ya da 20 Eylül’de üçüncü sezonu açması planlanıyor.

Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte sete çıkacağı tarih - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümlerinde balkondan düşen Görkem’le ilgili sır aileyi şoke ederken tek tek karakterlerin hikâyesi seyirciye büyük tansiyon yaşatacak ve olaylar bir aylık zaman atlamasıyla devam edecek.

Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte sete çıkacağı tarih - 3. Resim

Diziye Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Şebnem Dönmez katıldı. Dizinin daha sonraki bölümlerde katılacak olan isimler ise Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç…

Düzenleyen:  - Magazin
Savaş uçakları havalandı! Japonya-Çin arasında 'casus uçak' kriziAtilla Karaoğlan, Santa Coloma-Vikingur Reykjavik maçını yönetecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hülya Avşar'ın Acun Ilıcalı'ya karşı yaptığı hamle şaşırttı - MagazinHülya Avşar'ın Acun Ilıcalı'ya karşı yaptığı hamle şaşırttıSibel Can 'Maddi ve manevi zarara uğradığını' söyleyerek mahkemeye koştu! - Magazin'Maddi ve manevi zarara uğradığını' söyleyerek mahkemeye koştu!Cihat Tamer'in acı günü! Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti - MagazinAldığı haberle yıkıldıAhmet Mümtaz Taylan'a WhatsApp şoku! Dolandırıcıların hedefi oldu - MagazinÜnlü oyuncuya WhatsApp şoku! Dolandırıcıların hedefi olduHadise ilk kez oyunculuk yaptı - MagazinHadise ilk kez oyunculuk yaptıFerman Toprak Bodrum'da ödediği lahmacun fiyatını söyleyip isyan etti! - MagazinBodrum'da ödediği lahmacun fiyatı şoke etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...