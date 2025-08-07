Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahneyi bir anda kesti, mesajı verdi! Emircan İğrek’ten konserde anlamlı hareket

2019 yılında yayınladığı ‘Nalan’ şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Emircan İğrek, konserde yaptığı anlamlı hareketle gündeme geldi. Bir anda sahneye ara veren İğrek verdiği insanlık dersiyle alkış topladı.

‘Nalan’ , ‘Ali Cabbar’ , ‘Can Dostum’ , ‘Bir Karanfil’ gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Türk pop müziğinin başarılı ismi Emircan İğrek, son konserindeki tepkisiyle gündeme geldi.

ŞARKI SÖYLEMEYİ REDDETTİ

Sahne performansıyla adından sık sık söz ettiren isim, şarkı söylediği sırasında seyircilerden birinin fenalaştığını fark etti. Başarılı popçu, performansını durdurarak sağlık ekipleri müdahale edene kadar sahnede şarkı söylemeyi reddetti.

Sahneyi bir anda kesti, mesajı verdi! Emircan İğrek’ten konserde anlamlı hareket - 1. Resim

ONAY ALMADAN BAŞLAMADI

Konserine devam etmeden önce seyirciler arasında fenalaşan kişiyle ilgili sağlık durumunun netleşmesini bekledi. İğrek, “Hocalarımızdan onay alalım, öyle. Başlayamam” dedi.

GÖNÜLLERİ KAZANDI

Emircan İğrek, sahnede sadece şarkı söylemekle yetinmediğini bir kez daha göstermiş oldu. Konser sonrası her zamanki sempatik tavırlarıyla dikkat çeken genç şarkıcı, hareketiyle hayranlarının gönlünü fethetmeyi başardı.

