Sanatçılardan İsrail'e sert tepki! Oyuncu Ali Sürmeli "O lanetli ırka..." diyerek söze başladı

Mardin'de düzenlenen "2. Uluslararası Film Festivali"ne katılan sanatçılar Ali Sürmeli, Sultan Sarohan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Murat Tatlı, Şahin Kendirci, Adnan Koç ve Burak Tamdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı. Ali Sürmeli "Hiçbir şey yapamam demek hoş bir şey değil. Avucumuzu açıp Yaradan'a 'O lanetli ırka, ebabil kuşlarını gönder yarabbi.' diyebiliriz" diyerek tepki gösterdi.

Oyuncu Sultan Sarohan, festivalde ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu ve onur duyduğunu söyledi.

İlk aldığı ödülü Gazze'de hunharca katledilen bebeklere ithaf ettiğini kaydeden Sarohan, şöyle konuştu:

"Bu aralar üzgünüz, buruğuz çünkü biz bu tarafta cenneti yaşarken Orta Doğu'da cehennemi yaşayan küçük çocuklar için üzgünüz. Bu benim ilk ödülüm. Bu ödülü Gazze'de yaşamını yitiren, katledilen bebekler için aldım. İnşallah savaşların bittiği, çocukların ölmediği ve özellikle Müslüman dünyasında insanların şiddet görmeden insani haklarını özgür yaşayabileceği bir dünya inşa ederiz. Bunu umuyoruz. Sanatçı olmama ışık veren, motivasyonum çocuklar. Çocuklar ölmesin, bütün dünyadaki savaşlar bitsin özellikle Orta Doğu'daki, başka bir şey istemiyoruz."

Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Mardin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi öldürmeye devam ettiğini belirten Kalaycıoğlu, Filistin için gerekli yardım ve protestoların dünya genelinde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

ÖDÜLÜNÜ GAZZE'YE İTHAF ETTİ

Festivalde ödülü Gazze'de ölenler adına aldığını anlatan Kalaycıoğlu, saldırıların bir an önce son bulmasını arzu ettiklerini söyledi.

Ali Sürmeli de festivale katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Davetin televizyon izlerken geldiğini ve o sırada "Filistin için ne yapabilirim" diye düşündüğünü anlatan Sürmeli, Filistinliler için dua ettiğini belirtti.

Mardin'in Gazze'ye yakın bir yer olduğunu söyleyen Sürmeli, "Onun için koşa koşa geldim Mardin'e, buradan sesimiz daha yakındır. Hiçbir şey yapamam demek hoş bir şey değil. Avucumuzu açıp Yaradan'a 'O lanetli ırka, ebabil kuşlarını gönder yarabbi.' diyebiliriz en azından." ifadelerini kullandı.

"BU ZULMÜ SONA ERDİRMEK LAZIM"

Burak Tamdoğan ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin söylenecek bir sözün kalmadığını, özellikle çocuk ve kadınların katledilmesine sessiz kalınmaması gerektiğini kaydetti.

Dünyanın hiçbir yerinde çocukların ölmemesi gerektiğini belirten Tamdoğan, şunları söyledi:

"Korkunç bir şey ve bence terörizmdir. Herkes bir şekilde elinden geleni yapmaya çalışıyor ama dünya kulaklarını kapatınca sesiniz duyulmuyor. Çok üzücü, bu yüzyılda bunları yaşamamak gerekiyor. Bu zulmü sona erdirmek lazım. Elimizden geleni yapmak gerekiyor. Bağırmak lazım. Paylaşımlardan öteye gitmez bir hale geldi, yürüyüşler, paylaşımlar ama yetmiyor. Yürüyüşler yapılıyor ama bombalar durmuyor. Çağrılar, paylaşımlar yapıyoruz ama durmuyor, çocuklar hala ölüyor. Zulmün durması lazım."

"BU ÇOCUKLARIN AHI HİÇ KİMSENİN YANINA KALMAYACAK"

Murat Tatlı da İsrail'in saldırılarını kınadığını belirterek, öldürülen çocuklarının ahının kimsenin yanına kalmayacağını söyledi.

Tatlı, "Çocuklar uykuda güzeldir. İsrail’i kınıyoruz. Savaş niye olsun, çocuklar, insanlar neden ölsün? Herkes kendi toprağında kalsın. Kesinlikle kınıyorum ve bu çocukların ahı hiç kimsenin yanına kalmayacak. Başka açıklaması yok. Kesinlikle ve kesinlikle birilerinin buna bir 'dur' demesi gerekiyor." diye konuştu.

Şahin Kendirci de İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de her gün aynı acıları yaşadıklarını dile getirdi.

Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi daha fazla yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Kendirci, "Çok daha fazla sesimizin çıkması gerek. Bir şeyler yapılıyor ama demek ki yetmiyor. Bunun sona ermesi gerek. Söz konusu kişiler çocuklar, bebekler, aileler, o yüzden Allah'tan temennim bir an önce son bulması." dedi.

Adnan Koç ise Filistin'de bütün dünyanın gözünün önünde bir soykırım yaşandığını belirtti.

"Ateş düştüğü yeri yakıyor. Elimizden ne geliyorsa yardım noktasında hangi noktaya taşıyabilecek gücümüz varsa kendi adımıza yapıyoruz ama içimiz kanıyor. Bununla ilgili ne söylesem az. Bir şeyler yapılması gerekiyor Gazze için." diyen Koç, Filistinliler için dua ettiklerini söyledi.