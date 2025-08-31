Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 'Sansar Salvo' intihar etti iddiası! Avukatından açıklama geldi

'Sansar Salvo' intihar etti iddiası! Avukatından açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Sansar Salvo&#039; intihar etti iddiası! Avukatından açıklama geldi
İntihar, Avukat, Açıklama, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Sansar Salvo' mahlaslı ünlü rap sanatçısı Ekincan Arslan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ünlü isimle ilgili ortaya atılan iddianın ardından avukatından ve menajerinden açıklama geldi.

Birkaç ay önce babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ve ardından tutuklanan 'Sansar Salvo' lakaplı rap sanatçısı Ekincan Arslan, bu kez intihar iddiası ile gündemde.

'Sansar Salvo' intihar etti iddiası! Avukatından açıklama geldi - 1. Resim

"ÇOK SAYIDA İLAÇ İÇTİ" İDDİASI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rap sanatçısının intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu. Haskoloğlu, paylaşımında "‘Sansar Salvo’ lakaplı rapci Ekincan Aslan’ın, çok sayıda ilaç içerek intihar ettiği haberi doğru. Ekincan Aslan'ın acilde tedavisi yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Ardından bir paylaşım daha yapan isim, "Sansar Salvo’nun tedavisi devam ediyor. Aldığım bilgilere göre durumu kritik değil. Kan değerlerinde ve EKG benzeri tetkiklerinde herhangi bir sorun bulunmuyor" dedi.

'Sansar Salvo' intihar etti iddiası! Avukatından açıklama geldi - 2. Resim

AVUKATINDAN YALANLAMA GELDİ

İddialar sonrası hem Sansar Salvo'nun avukatından hem de menajerinden açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü ismin avukatı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilimiz Ekincan Arlan hakkında bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan 'intihar ettiğine' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Müvekkilimiz sağlıklıdır ve söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun yanlış yönlendirmesini önlemek adına bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Tersanesi Komutanlığı nerede, nasıl gidilir?İsrail basını manşetlere taşıdı! "Türkiye ile savaş senaryosu gündemde!”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti! - MagazinOyuncu Anta Toros hayatını kaybetti!Güney Koreli yıldızdan skandal 'İsrail' hareketi! Adeta tepki yağdı, anında geri adım attı - MagazinGüney Koreli yıldızdan skandal 'İsrail' hareketiOyuncu Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! Asansörde yaptıkları ortaya döküldü - MagazinÜnlü oyuncu hakkında taciz ifşası! Yaptıklarını anlattıGeçirdiği kazada 3 arkadaşını kaybeden Melis İşiten’den itiraf: Sebebi ben oldum, her şeyi hatırlıyorum - MagazinGeçirdiği kazada 3 arkadaşını kaybeden Melis İşiten’den itiraf: Sebebi ben oldum, her şeyi hatırlıyorumKenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi A.B.İ.'deki partneri belli oldu - MagazinMerakla bekleniyordu! Yeni dizisindeki partneri belli olduKuruluş Osman’a sürpriz isim! Şükrü Özyıldız kadroda, rolü belli oldu - MagazinKuruluş Osman’a sürpriz isim: Ünlü oyuncu kadroda
Sonraki Haber Yükleniyor...