Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Sansar Salvo'dan pes dedirten hareket! Hem suçlu hem güçlü...

Babasına uyguladığı şiddetle adından söz ettiren Rapçi Sansar Salvo'nun ailesinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayet dilekçesinin her detayı ise pes dedirttirirken Sansar Salvo hakkında yeni soruşturmaların da yürütüldüğü öğrenildi.

Türkiye onu geçtiğimiz aylarda, yaptığı şarkılarla değil babasına uyguladığı şiddetle andı. 'Sansar Salvo' lakaplı Ekin Can Arslan, babasını darbettiği anları video kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tutuklanan rapçi geçtiğimiz ay tahliye edilmişti.

Mahkeme savunma yapan Arslan, "Avukattı kendisi, video çekerek itiraf almak için evine gittim. Videolarda 2 tane ses var, tokat gibi duyuluyor ama tokat yok, tükürmüştüm" gibi akılalmaz bir savunmaya da imza atmıştı.

AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ!

Sabah'ın haberine göre, öte yandan hakkında dava açılıp 7 ay 17 gün hapis cezası alan Arslan'ın anne ve babasından "kötü muamele görüyorum" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

"CASUS YAZILIM" İDDİASI

Rapçi, annesi Arzu Girgin ile babası Gazi Arslan'ın birlikte hareket ederek kendisini kontrol etmek için telefonuna casus yazılım yüklediklerini iddia etti. Kız arkadaşının ölüm yıl dönümünde cinnet geçirip olay çıkarması için kendisini kışkırttıklarını belirtti.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de benzer iddialara ilişkin Arslan'ın çok kez şikayetçi olduğunu, iddiaların dayanaktan yoksun ve soyut olduğunu kaydederek takipsizlik kararı verdi.

HAKKINDAKİ DİĞER SORUŞTURMALAR

Öte yandan Ekin Can Arslan'ın Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Adresinde yapılan aramalardaysa uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu nedenle de "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

Arslan'ın ayrıca "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan yargılandığı da ortaya çıktı. Rapçinin 2021 yılında yolcu olarak bulunduğu esnada durdurulan bir takside paspasın altına uyuşturucu saklamaya çalışıp hakkında 5 yıl süreyle dava açılmasının ertelenmesine ve 1 yıl denetimli serbestlik kararı verildi.

Ancak rapçi, denetimli serbestlik süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ihlalde bulundu. Bu kez 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamada "Denetimli serbestlikten bana çıkarılan tebligatlar ulaşmadı. Ulaştırmayan da babamdır" diyerek yine babasını suçladı.

Mahkeme duruşmayı erteledi.