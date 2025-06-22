Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Sansar Salvo'dan pes dedirten hareket! Hem suçlu hem güçlü...

Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Sansar Salvo'dan pes dedirten hareket! Hem suçlu hem güçlü...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Sansar Salvo&#039;dan pes dedirten hareket! Hem suçlu hem güçlü...
Rap, Şiddet, Suç, Mahkeme, Ceza, Aile, Casus Yazılım, Uyuşturucu Madde, Soruşturma, Twitter, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Babasına uyguladığı şiddetle adından söz ettiren Rapçi Sansar Salvo'nun ailesinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayet dilekçesinin her detayı ise pes dedirttirirken Sansar Salvo hakkında yeni soruşturmaların da yürütüldüğü öğrenildi.

Türkiye onu geçtiğimiz aylarda, yaptığı şarkılarla değil babasına uyguladığı şiddetle andı. 'Sansar Salvo' lakaplı Ekin Can Arslan, babasını darbettiği anları video kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tutuklanan rapçi geçtiğimiz ay tahliye edilmişti. 

Mahkeme savunma yapan Arslan, "Avukattı kendisi, video çekerek itiraf almak için evine gittim. Videolarda 2 tane ses var, tokat gibi duyuluyor ama tokat yok, tükürmüştüm" gibi akılalmaz bir savunmaya da imza atmıştı. 

AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ!

Sabah'ın haberine göre, öte yandan hakkında dava açılıp 7 ay 17 gün hapis cezası alan Arslan'ın anne ve babasından "kötü muamele görüyorum" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

"CASUS YAZILIM" İDDİASI

Rapçi, annesi Arzu Girgin ile babası Gazi Arslan'ın birlikte hareket ederek kendisini kontrol etmek için telefonuna casus yazılım yüklediklerini iddia etti. Kız arkadaşının ölüm yıl dönümünde cinnet geçirip olay çıkarması için kendisini kışkırttıklarını belirtti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de benzer iddialara ilişkin Arslan'ın çok kez şikayetçi olduğunu, iddiaların dayanaktan yoksun ve soyut olduğunu kaydederek takipsizlik kararı verdi.

HAKKINDAKİ DİĞER SORUŞTURMALAR

Öte yandan Ekin Can Arslan'ın Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Adresinde yapılan aramalardaysa uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu nedenle de "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

Arslan'ın ayrıca "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan yargılandığı da ortaya çıktı. Rapçinin 2021 yılında yolcu olarak bulunduğu esnada durdurulan bir takside paspasın altına uyuşturucu saklamaya çalışıp hakkında 5 yıl süreyle dava açılmasının ertelenmesine ve 1 yıl denetimli serbestlik kararı verildi.

Ancak rapçi, denetimli serbestlik süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ihlalde bulundu. Bu kez 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamada "Denetimli serbestlikten bana çıkarılan tebligatlar ulaşmadı. Ulaştırmayan da babamdır" diyerek yine babasını suçladı.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayıp olarak aranıyordu, Yunus Yağçı'nın cesedi bulundu!AYT erken çıkış saati: YDT ve AYT sınavından ne zaman çıkılır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den dikkat çeken açıklama - MagazinKatıldığı yarışmanın sunucusundan dikkat çeken açıklamaNihal Candan'ın vefatından sonra açıkladı! Derya Uluğ'dan dikkat çeken itiraf - MagazinVefatından sonra açıkladı! Dikkat çeken itiraf...Çağatay Ulusoy komşu ülke vatandaşı oldu! Görevli paylaştı, gerçek ortaya çıktı  - MagazinÜnlü oyuncu komşu ülke vatandaşı oldu! İşte o fotoğraf...Fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ağıtlar yaktı: Gözyaşlarına boğuldu - MagazinAğıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu30 yaşında hayatını kaybetti! Nihal Candan'ın cenaze töreni detayları belli oldu - MagazinÜnlü ismin cenaze töreni detayları belli olduMüge Anlı'nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildi - MagazinKızı üniversiteden mezun oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...