Saplantılı hayranı huzur vermedi Elif Buse Doğan: Hayatım çekilmez bir hal aldı

Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, saplantılı hayranı nedeniyle zor günler yaşıyor. Soluğu mahkemede alan 32 yaşındaki şarkıcı, "Hayatım çekilmez bir hal aldı" dedi. Mahkeme, şüpheli şahıs hakkında kararını verdi.

Elif Buse Doğan'ın başı saplantılı hayranıyla dertte. Murat T. isimli kişi, geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcıya sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı. Saplantılı hayran, daha sonra Doğan'ın telefonuna ulaştı. Murat T., mesaj ve arama yoluyla ısrarlı şekilde şarkıcıyı taciz etmeye başladı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Doğan, ikazlarına rağmen Murat T.'nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine soluğu mahkemede aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, kendisini ısrarlı şekilde huzursuz eden saplantılı hayranı için tedbir talebinde bulundu.

"KORKU İÇİNDEYİM"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Elif Buse Doğan, mahkemeye sunduğu dilekçede, şahsın kendisini ısrarlı şekilde rahatsız ederek mesajlar gönderip aradığını ifade etti. Tüm uyarılara rağmen eyleme son verilmediği belirtilen dilekçede, Doğan'ın "Korku içindeyim. Hayatım çekilmez bir hal aldı" ifadeleri yer aldı.

2 AY TEDBİR KARARI

Talebi değerlendiren mahkeme, Elif Buse Doğan'ı haklı buldu ve şüpheli Murat T. hakkında tedbir kararı verdi. Karar uyarınca şüpheli Murat Tepe, 2 ay boyunca Elif Buse Doğan'a yaklaşamayıp, iletişim yolunda bulunamayacak.