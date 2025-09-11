Şarkıcı Ece Seçkin ve eşini ölümle tehdit ediyordu! Serbest kalan şahıs hakkında yeni karar…
Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez’e sosyal medya üzerinden taciz ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilen A.U.S., gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. Olayın ardından takıntılı şahıs hakkında yeni karar çıktı.
Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez polis merkezine, bir süredir A.U.S. tarafından takip ve tehdit edildiklerini bildirerek şikayeti oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI
Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından "ısrarlı takip" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.
SAVCILIK ‘TUTUKLAMA’ İSTEDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi.
ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ SÜRECEK
Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Melin Öztürk