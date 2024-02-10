3 yıl önce meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisini bitiren Serdar Ortaç gönlünü, eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı. Ortaç duygularını "Hayatımın kadınını buldum" sözleriyle dile getirdi.

Uzun yıllar hem MS hastalığı ile mücadele eden hem de özel hayatında yüzü gülmeyen Serdar Ortaç, 2021 yılında meslektaşı Seçil Gür'den ayrılmıştı. Ortaç 3 yılın ardından kalbinin kapılarını açtı.

KALBİNİN KAPILARINI AÇTI

Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞIYORUM"

Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada özel hayatındaki yeni gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Ünlü popçu katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.