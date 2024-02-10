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    • Serenay Sarıkaya sonunda 'evet' dedi: Tarih bile belli, albüm geliyor!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Serenay Sarıkaya, Albüm, Müzik, Şarkı, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son olarak Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya’ya albüm teklifi geldi. Oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Sarıkaya’nın teklife ‘evet’ dediği öğrenildi. Nisanda stüdyoya girecek ünlü isim, 12 parça seslendirecek.

    Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de alkış alan Serenay Sarıkaya, Mert Demir’e ‘Ateşe Düştüm’ şarkısında eşlik etmiş ve beğeni toplamıştı. Çeşitli dizi ve film projelerinde de seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken oyuncuya sürpriz bir teklif geldiği öne sürüldü. 

    MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRİYOR

    Snob Magazin'in özel haberine göre; her projesinde söylediği şarkılarla dikkat çeken ve sesi beğenilen Serenay Sarıkaya, sonunda ikna oldu. Her defasında albüm ve single tekliflerini geri çeviren oyuncu, sonunda müzik sektörüne giriyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisi final yapan ve projede söylediği şarkıyla yine gündem olan Sarıkaya, albüm çıkarıyor.

    12 ŞARKILIK ALBÜM ÇIKARACAK

    Oyuncu, Ramazan Bayramı'ndan sonra stüdyoya girecek. Sarıkaya, eski ve yeni şarkılarda oluşana 12 parçayı seslendirecek. 10 şarkısını seçen ve 2 parça daha belirleyecek olan oyuncu, bazı eserler için de kamera karşısına geçip kliplendirecek.

    Serenay Sarıkaya sonunda 'evet' dedi: Tarih bile belli, albüm geliyor!

    KONSER DE VERECEK

    Sarıkaya, albümden sonra ise sahnelere çıkıyor. Yaz aylarında konserler verecek olan oyuncu, gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı. Sarıkaya, konser ücretleri için ise Kenan Doğulu, Sıla, Mabel Matiz ve Hadise gibi sanatçıların aldığı yüksek ücretler kadar fiyat talep ettiği konuşuluyor. Oyuncu, albüm için büyük heyecan yaşarken, sevinci yakın çevresine paylaştı.

    AİLE’DE ORHAN GENCEBAY ŞARKISI SÖYLEMİŞTİ

    Öte yandan Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı Aile dizisinin finalden bir önceki bölümünde Orhan Gencebay’ın şarkısı ‘Benim Dünyam’ı seslendirmiş, performansıyla alkış toplamıştı. Kulakların pasını silen güzel oyuncu için “Muhteşem söylemiş gerçekten” , “Çok yetenekli” , “On parmağında on marifet” yorumları yapılmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Serenay SarıkayaAlbümMüzikŞarkı
    Haberler > Magazin > Serenay Sarıkaya sonunda 'evet' dedi: Tarih bile belli, albüm geliyor!
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