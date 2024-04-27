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Sertab Erener ‘Mecbursun’ şarkısına klip çekti! Değişimini görenler hayrete düştü: Estetik faciası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sertab Erener ‘Mecbursun’ şarkısına klip çekti! Değişimini görenler hayrete düştü: Estetik faciası

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Sertab Erener, uzun bir aradan sonra ‘Mecbursun’ şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Erener yaptırdığı estetik operasyonlarla dikkat çekerken, ünlü ismi görenler son halini pek beğenmedi.

‘Mecbursun’ şarkıcı için klip çeken Sertab Erener’in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcıya sosyal medyada yorum üstüne yorum geldi. 

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

59 yaşındaki Sertab Erener, daha önce de yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmişti. Gözaltı ışık dolgusu ve botoks yaptıran Erener’in kaşlarını kaldırttığı da konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, son olarak yeni şarkısının klip çekimi öncesi bir kez daha operasyon geçirdi. Klip Youtube’da paylaşılırken, Erener’in yüzündeki değişim hayranlarının gözünden kaçmadı. 

HAYRANLARINDAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Sosyal medyada hayranları ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar “Ne yaptıysa daha yaşlı görünmüş, olmamış” , “O değil sanki” , “Bence doktoruna dava açsın, estetik faciası” yorumunu yaptı. Bazı kişiler ise başarılı şarkıcıyı Hülya Avşar’a benzetti.

İşte Sertab Erener'in son hali...

Sertab Erener ‘Mecbursun’ şarkısına klip çekti! Değişimini görenler hayrete düştü: Estetik faciası - 1. Resim

Sertab Erener ‘Mecbursun’ şarkısına klip çekti! Değişimini görenler hayrete düştü: Estetik faciası - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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