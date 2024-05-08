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Böyle vahşet görülmedi! Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi

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Böyle vahşet görülmedi! Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi

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Antalya'nın Kaş ilçesinde iki komşu arasında iki köpek yüzünden başlayan tartışma insanlık dışı vahşetle sona erdi. Ş.T. önce komşusu O.S.'yi darp etti ardından iple aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. 

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen ve kan donduran olayda, iki komşu köpek yüzünden birbirine girdi. 

Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darp ettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.

Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yerel haber sitesi Marmaris Manşet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı.

SIRTINDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI

Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

 

 

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