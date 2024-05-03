Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Silivri'de vahşet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Silivri'de vahşet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri'de babasıyla tartışan 22 yaşındaki O.K. önce kendisine zarar verdi ardından babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Anne ve kız kardeşin ihbarıyla olaya müdahale eden ekipler şüpheliyi evin arkasındaki barakada yaralı halde buldu. 

Silivri'de Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre gece saatlerinde evde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan 22 yaşındaki O.K. kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı.

Olayın ardından O.K. evden kaçarken, anne ve kız kardeş ise işten eve döndüklerinde baba Kanat'ı evde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silivri'de vahşet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - 1. Resim

BARAKADA BULUNDU

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Selamet Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Silivri'de vahşet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - 2. Resim

Olay sonrasında evden kaçan O.K., Silivri Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde evin arkasında bulunan bir barakada buldu.

Silivri'de vahşet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - 3. Resim

O.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
THY'ye kabin memuru alınacak! İşte şartlarCHP'ye geçen Keçiören Belediyesinden dikkat çeken karar! Tüm ilçede yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sakarya'da insanlıktan utandıran görüntüler! Köpeği ezdi, kaçtı - Gündemİnsanlıktan utandıran görüntüler!CHP'ye geçen Keçiören Belediyesinden dikkat çeken karar! Tüm ilçede yasaklandı - GündemTüm ilçede yasaklandı!Beyoğlu'nda okul inşaatında askeri mühimmat bulundu - GündemOkul inşaatında hayrete düşüren görüntü! Korumaya alındılarFiyatı gören Tokatlılar Sivas'a kaçtı: Akın akın gidiyorlar... - GündemFiyatı gören Tokatlılar Sivas'a kaçtıAvukata koltuk değnekli darba 14 yıl hapis istemi! - GündemAvukata koltuk değnekli darba 14 yıl hapis istemi!Sahte kiralık bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık - GündemSahte kiralık bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık
Sonraki Haber Yükleniyor...