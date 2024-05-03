Silivri'de vahşet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Film sahnesi değil tasarlanmış cinayet! Müşteri gibi taksiye binip öldürmüşler

Film sahnesi değil tasarlanmış cinayet! Müşteri gibi taksiye binip öldürmüşler

Silivri'de babasıyla tartışan 22 yaşındaki O.K. önce kendisine zarar verdi ardından babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Anne ve kız kardeşin ihbarıyla olaya müdahale eden ekipler şüpheliyi evin arkasındaki barakada yaralı halde buldu.

Silivri'de Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre gece saatlerinde evde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan 22 yaşındaki O.K. kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı.

Olayın ardından O.K. evden kaçarken, anne ve kız kardeş ise işten eve döndüklerinde baba Kanat'ı evde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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BARAKADA BULUNDU

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Selamet Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrasında evden kaçan O.K., Silivri Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde evin arkasında bulunan bir barakada buldu.

O.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.