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Eşinin öldürdüğü Asya toprağa verildi, babası isyan etti: 'Böyle sevgi olmaz, bu vahşet'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da evli olduğu Bahattin Can tarafından silahla vurularak katledilen Asya Can son yolculuğuna uğurlandı. Acılı babanın ise, "Böyle sevgi olmaz, bu vahşettir, cinayettir" sözleri ile isyan ettiği öğrenildi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde dün meydana gelen olayda, Bahattin Can isimli erkek önce evli olduğu Asya Can'ı ardından da kendisini tabanca ile vurmuştu. 

Asya Can olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin Can ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Asya Can, bugün Kaleiçi Mahallesi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaleiçi Mezarlığı'na defnedildi.

'BÖYLE SEVGİ OLMAZ, BU CİNAYET'

Cenazeye katılan Asya Can’ın amcası Özgür Beyaz ise, "Bu gençler zaten anlaşamıyorlardı, yıllardır kavga ediyorlardı. Dün sabah kalktığımızda öğrendik, eşini yatakta üç kurşunla vurmuş. Bizim de bildiğimiz bu kadar. O kişi ardından kendi başına da sıkmış, şu an komadaymış" diyerek Asya Can'ın babasının, "24 yaşındaki kızımı ben gelin edeceğime, toprağa koydum. Böyle sevgi olmaz, bu vahşettir, cinayettir" dediğini aktardı. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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