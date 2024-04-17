Önce eşini sonra kendisini vurdu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Nisan 2024 14:33 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 14:37 - Güncelleme:

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İstanbul'da, Bahattin C. isimli erkek evli olduğu Asya C.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Kadın hayatını kaybetti, zanlı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.