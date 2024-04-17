Önce eşini sonra kendisini vurdu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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İstanbul'da, Bahattin C. isimli erkek evli olduğu Asya C.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Kadın hayatını kaybetti, zanlı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Çatalca'da meydana gelen olayda, Bahattin C. isimli erkek iddiaya göre tartıştığı eşi Asya C.'yi silahla vurdu. Daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya C. olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Bahattin C.'nin yoğum bakımda olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı