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Önce eşini sonra kendisini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da, Bahattin C. isimli erkek evli olduğu Asya C.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Kadın hayatını kaybetti, zanlı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çatalca'da meydana gelen olayda, Bahattin C. isimli erkek iddiaya göre tartıştığı eşi Asya C.'yi silahla vurdu. Daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. 

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya C. olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Bahattin C.'nin yoğum bakımda olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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