Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucu batağına düştüm

22 Aralık 2023 12:57 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 13:01

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı, Instagram hesabından paylaştığı videoyla gündeme geldi. Ünlü isim, ağlayarak uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 3 yıl önce olaylı şekilde boşanmıştı. Şiddet ve ihanet gerekçesiyle yollarını ayıran ikili arasında yaşanan krizler devam ediyor.

Mustafa Can Keser- Damla Ersubaşı

VELAYET ELİNDEN ALINDI

Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı’nın uyuşturucu madde kullandığını belirterek, oyuncuya velayet davası açtı. Mahkemeye başvuran Keser, “Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum” dedi. Velayet babaya verilirken, Keser çocukları için koruma da talep etti.

UYUŞTURUCU MADDE İTİRAFI: BİR DÖNEM KULLANDIM

Yasaklı madde kullandığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Damla Ersubaşı ise uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Ağlayarak çektiği videoda şu ifadelere yer verdi:

“Bir dönem kışın uyuşturucu batağına düştüm. Sonra parayı kumarda harcadım. Bu para da eski eşim ve çocuklarımın babası Mustafa Can Keser’in ailesinin parasıydı. Ben tabii bu parayı çeşitli vaatlerle aldım. Parayı da tabii tek başıma yedim, Mustafa’nın hiçbir alakası yok. Sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki ‘bunu aileme söylerim’ dedi. Tamam senin pisliğinden yeter ki kurtulayım diyerek çocukların velayeti sende kalsın, ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var, delillerini de zaten sunacağım. Çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı. Tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi.”

Eşinin kendisini tehdit ettiğini belirten Ersubaşı, “Parayı da ödüyorum ama bir taraftan, ablasına ve abisine de. Seni magazine rezil edeceğim diye tehdit etti. Şimdi çocuklarımı benden ayırdı ya, istediği her şeyi yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesidir” şeklinde konuştu.