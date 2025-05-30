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Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! Nedeni ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yemek yarışması 'MasterChef Türkiye' ile adını duyurduktan sonra "Şırdancı Mehmet" olarak ünlenen Mehmet Çubuk, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Haziran 2023'te uçakta seyahat ettiği sırada göğsünden şırdan çıkarıp yiyen ve o anları sosyal medyada paylaşan Şırdancı Mehmet, bu hareketi sebebiyle Türk Hava Yolları'nın kara listesine girmiş, 6 ay boyunca THY ile seyahat etmesi yasaklanmıştı.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken Mehmet Çubuk ile eşi Hanım Çubuk arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çubuk çifti arasındaki tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü, Şırdancı Mehmet'in eşine şiddet uyguladığı iddia edildi.

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! Nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

EŞİNİN VÜCUDUNDA LEZYONLAR OLUŞTU

Kavga sırasında Hanım Çubuk'un vücudunda çok sayıda lezyon oluştuğu öne sürüldü. Şırdancı Mehmet, bu iddialar nedeniyle gözaltına alındı.

"BİRAZ BAĞRIŞTIK, SONRA BARIŞTIK"

Ekol TV'ye konuşan Şırdancı Mehmet, eşini darp etmediğini söyledi. Eşiyle aralarında bir tartışma olduğunu, daha sonra barıştıklarını belirten Çubuk, "Kavga etmedik. Biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu ama barıştık. Darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda" açıklamasını yaptı.

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! Nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

ADLİ KONTROLLE SERBET KALDI

Karakoldaki ifadesinin ardından Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Şırdancı Mehmet, sorgu sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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