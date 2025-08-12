Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, nişanlısı Lale Onuk ile evleniyor. Çift, düğün öncesi kına gecesi yaptı. İkiliyi, mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, geçtiğimiz yıl Paris'te sevgilisi Lale Onuk'a evlilik teklif etmişti. O romantik anları, “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” notuyla sosyal medyada paylaşan Berkan, 10 Ekim 2024’teki sürpriz teklifin ardından çift, Haziran 2025’te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nişan töreniyle mutluluğu resmileştirmişti.

Survivor Berkan Karabulut evleniyor! İşte kına gecesinden kareler... - 1. Resim

Şimdi ise evlilik heyecanı dorukta. Berkan Karabulut ile Lale Onuk, bu akşam düğün öncesi kına gecesi düzenledi.

Survivor Berkan Karabulut evleniyor! İşte kına gecesinden kareler... - 2. Resim

Mutlu günlerinde Survivor'dan takım arkadaşlarının da yanlarında olduğu gözlendi. Yarışmadan yakın dostu Avatar Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, çiftin kına gecesinden neşeli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Survivor Berkan Karabulut evleniyor! İşte kına gecesinden kareler... - 3. Resim

Paylaşılan görüntülerde, Berkan ve Lale'nin heyecan ve mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

