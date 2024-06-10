Survivor Nagihan'dan Yunus Emre hakkında çarpıcı iddia: Pis müptezel beni darp etti

Survivor All Star’da dün akşam heyecan dolu bir düello gecesi yaşandı. Adaya Yunus Emre Özden veda ederken, eski yarışmacı Nagihan Karadere yaptığı paylaşımla gündem oldu. Karadere, Özden hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Survivor’ın finaline günler kala, dün akşam gerçekleşen düelloda Yunus Emre Özden, Atakan ile girdiği mücadeleyi kaybederek elendi. Özden’in vedasının ardından eski yarışmacı Nagihan Karadere’den olay paylaşımlar geldi.

JET SKİ KAZASINI HATIRLATTI

Survivor’da aldığı cezalar ve sivri çıkışlarıyla ilk günden bu yana adından söz ettiren Yunus Emre ile ilgili şoke etkisi yapacak iddialar paylaşıldı. Yarışmanın daha önceki bölümlerinde kazandıkları ödül için Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villaya giden kırmızı takımdan Yunus Emre ve Nagihan ekibi korkutmuştu. Jet ski kullanan Yunus Emre kontrolünü kaybetmiş ve feci çarpışmanın sonunda Nagihan’ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölünmüştü.

“NORMAL BİR KAZA DEĞİLDİ, CANIMDAN OLUYORDUM”

Yunus Emre’nin vedasının ardından paylaşım yapan Nagihan Karadere, “İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir” diyerek gönderme yaptı. ardından Yunus Emre ile yaşadıkları jet ski kazasından bahsederek ağızları açık bırakan itiraflarda bulundu. Açıklamasında ise şu notu düştü:

“Ben jet ski kazasında canımdan oluyordum. Kaza bilinçsiz şekilde ya da hatayla yapılır. Benim yaşadığım hatayla ya da bilinçsiz şekilde olan normal bir kaza değildi. Ben saliseler farkıyla ölümden döndüğüm halde herkes işin dalgasında... Verilmiş sadakam varmış ki Allah yüzüme baktı. Beni evladıma bağışladı. Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Ruh sağlığı yerinde olmayan biriyle bir sezon bitirdim ki çok şükür sağ salim evime döndüm. Aileme ve sevdiklerime dönebildim. Uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelirmiş. Normalleştirmeyin şunu yok kalbi temiz, melek vs. Kalın bakalım aynı ortamda can güvenliğim yok diye ortalığı ayaklandırırsınız.”

“BU ADAM SAĞLIKLI DEĞİL, TEDAVİ ALTINA ALINMASI GEREKİR”

Yunus Emre’nin kendisini tehdit ettiğini belirten Nagihan, sözlerinin devamında ise şöyle konuştu: “Aslında herkes her şeyin farkında böyle müptezeller yüzünden canımdan oluyordum. Allah beni korudu ve evladıma bağışladı. Çok şükür bundan daha ötesi yok. Patolojik bir vaka olduğuna yemin edebilirim. Bir de bana her fırsatta pişkin pişkin işim yarıda kaldı seni öldüremedim diye imalarda bulunuyor ve tehditler savuruyordu. En son düello gecesi illa yarım bıraktığım işi tamamlattıracak bana diye kayıtlar altında olan söylemi de var. Hep duymazdan, görmezden geldim. Göz teması dahi kurmamaya çalıştım ama sonuna kadar sabrettim. Bu adam sağlıklı biri değil ve çok acil bir şekilde tedavi altına alınmasına gerekir.”

“PİS MÜPTEZEL KRİZLERE GİRDİ, BENİ DARP ETTİ”

Karadere, son paylaşımında ise “Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık pis müptezel krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım” diyerek ağızları açık bıraktı.