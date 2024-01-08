Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar kazanıyor 2024? Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar para alıyor?
Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2024, para alıyorlar mı? | Survivor’da 2024 All Star başladı. Yarışmacıların parkurlarda kıyasıya mücadeleye girdi Survivor’ın yeni sezonunda izleyiciler tarafından Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar kazanıyor merak ediliyor. En çok da Survivor’da Turabi, Nihat Altınkaya, Ersin Korkut, Merve Aydın, Ogeday Girişken, Sahra Işık, Nagihan Karadere ne kadar kazanıyor araştırılıyor. Peki, Survivor yarışmacıları para alıyor mu? İşte detaylar…
Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor 2024? Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar kazanıyor merak ediliyor. En çok da Survivor’da Turabi, Nihat Altınkaya, Ersin Korkut, Merve Aydın, Ogeday Girişken, Sahra Işık, Nagihan Karadere ne kadar kazanıyor araştırılıyor. Peki, Survivor yarışmacıları para alıyor mu? İşte ayrıntılar…
SURVİVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU, NE KADAR KAZANIYOR 2024?
Survivor yarışmacılarının her sezon bölüm başı veya haftalık olarak ücret aldıkları iddia edilmektedir. Geçen sezonki bazıları Survivor yarışmacılarının kazandığı iddia edilen haftalık ücretler şu şekildeydi:
Zeynep Alkan - 30 bin TL
Seçkin Piriler - 30 bin TL
Barış Telli - 30 bin TL
Alper Rende - 45 bin TL
Halil İbrahim Göker - 45 bin TL
Elanur - 45 bin TL
Chaby Han - 45 bin TL
Kürşat Juan - 45 bin TL
Murat Eken - 50 bin TL
Ümit Erdim - 60 bin TL
Yusuf Güney - 95 bin 600 TL
Berdan Mardini - 180 bin TL
SURVİVOR YARIŞMACILARI BÖLÜM BAŞI KAÇ PARA ALIYOR 2024?
Bu seneki Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama ya da bilgi bulunmamakla birlikte yarışmacıların kazandıkları ücretlerin şu şekilde olduğu iddia edilmektedir.
Mavi Takım Yarışmacıları
Yasin Obuz - 85 bin TL
Begüm Yücetan - 75 bin TL
Sahra Işık - 55 bin TL
Özgür Tetik - 55 bin TL
Yunus Emre - 55 bin TL
Ogeday Girişken - 75 bin TL
Seda Aktuğlu - 65 bin TL
Damla Can - 85 bin TL
Hakan Hatipoğlu - 90 bin TL
Yiğit Poyraz - 75 bin TL
Nefise Karatay - 90 bin TL
Seda Ocak - 60 bin TL
Kırmızı Takım Yarışmacıları
Pınar Saka - 55 bin TL
Merve Aydın - 85 bin TL
Nagihan Karadere - 85 bin TL
Gizem Memiç - 65 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu - 65 bin TL
Berna Canbeldek - 80 bin TL
Doğukan Manço - 90 bin TL
Furkan Kızılay - 65 bin TL
Ersin Korkut - 90 bin TL
Sercan Yıldırım - 75 bin TL
Turabi - 100 bin TL
Bozok Gören - 60 bin TL
Nihat Altınkaya - 85 bin TL