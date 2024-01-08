Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar kazanıyor 2024? Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar para alıyor?

8 Ocak 2024 14:24 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 14:28

Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor 2024? Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar kazanıyor merak ediliyor. En çok da Survivor’da Turabi, Nihat Altınkaya, Ersin Korkut, Merve Aydın, Ogeday Girişken, Sahra Işık, Nagihan Karadere ne kadar kazanıyor araştırılıyor. Peki, Survivor yarışmacıları para alıyor mu? İşte ayrıntılar…

SURVİVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU, NE KADAR KAZANIYOR 2024?

Survivor yarışmacılarının her sezon bölüm başı veya haftalık olarak ücret aldıkları iddia edilmektedir. Geçen sezonki bazıları Survivor yarışmacılarının kazandığı iddia edilen haftalık ücretler şu şekildeydi:

Zeynep Alkan - 30 bin TL

Seçkin Piriler - 30 bin TL

Barış Telli - 30 bin TL

Alper Rende - 45 bin TL

Halil İbrahim Göker - 45 bin TL

Elanur - 45 bin TL

Chaby Han - 45 bin TL

Kürşat Juan - 45 bin TL

Murat Eken - 50 bin TL

Ümit Erdim - 60 bin TL

Yusuf Güney - 95 bin 600 TL

Berdan Mardini - 180 bin TL

SURVİVOR YARIŞMACILARI BÖLÜM BAŞI KAÇ PARA ALIYOR 2024?

Bu seneki Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama ya da bilgi bulunmamakla birlikte yarışmacıların kazandıkları ücretlerin şu şekilde olduğu iddia edilmektedir.

Mavi Takım Yarışmacıları

Yasin Obuz - 85 bin TL

Begüm Yücetan - 75 bin TL

Sahra Işık - 55 bin TL

Özgür Tetik - 55 bin TL

Yunus Emre - 55 bin TL

Ogeday Girişken - 75 bin TL

Seda Aktuğlu - 65 bin TL

Damla Can - 85 bin TL

Hakan Hatipoğlu - 90 bin TL

Yiğit Poyraz - 75 bin TL

Nefise Karatay - 90 bin TL

Seda Ocak - 60 bin TL

Kırmızı Takım Yarışmacıları

Pınar Saka - 55 bin TL

Merve Aydın - 85 bin TL

Nagihan Karadere - 85 bin TL

Gizem Memiç - 65 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu - 65 bin TL

Berna Canbeldek - 80 bin TL

Doğukan Manço - 90 bin TL

Furkan Kızılay - 65 bin TL

Ersin Korkut - 90 bin TL

Sercan Yıldırım - 75 bin TL

Turabi - 100 bin TL

Bozok Gören - 60 bin TL

Nihat Altınkaya - 85 bin TL