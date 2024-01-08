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    Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar kazanıyor 2024? Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar para alıyor?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2024, para alıyorlar mı? | Survivor’da 2024 All Star başladı. Yarışmacıların parkurlarda kıyasıya mücadeleye girdi Survivor’ın yeni sezonunda izleyiciler tarafından Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar kazanıyor merak ediliyor. En çok da Survivor’da Turabi, Nihat Altınkaya, Ersin Korkut, Merve Aydın, Ogeday Girişken, Sahra Işık, Nagihan Karadere ne kadar kazanıyor araştırılıyor. Peki, Survivor yarışmacıları para alıyor mu? İşte detaylar…

    Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar kazanıyor 2024? Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar para alıyor?
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor 2024? Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar kazanıyor merak ediliyor. En çok da Survivor’da Turabi, Nihat Altınkaya, Ersin Korkut, Merve Aydın, Ogeday Girişken, Sahra Işık, Nagihan Karadere ne kadar kazanıyor araştırılıyor. Peki, Survivor yarışmacıları para alıyor mu? İşte ayrıntılar…

    SURVİVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU, NE KADAR KAZANIYOR 2024?

    Survivor yarışmacılarının her sezon bölüm başı veya haftalık olarak ücret aldıkları iddia edilmektedir. Geçen sezonki bazıları Survivor yarışmacılarının kazandığı iddia edilen haftalık ücretler şu şekildeydi:

    Zeynep Alkan - 30 bin TL

    Seçkin Piriler - 30 bin TL

    Barış Telli - 30 bin TL

    Alper Rende - 45 bin TL

    Halil İbrahim Göker - 45 bin TL

    Elanur - 45 bin TL

    Chaby Han - 45 bin TL

    Kürşat Juan - 45 bin TL

    Murat Eken - 50 bin TL

    Ümit Erdim - 60 bin TL

    Yusuf Güney - 95 bin 600 TL

    Berdan Mardini - 180 bin TL

    SURVİVOR YARIŞMACILARI BÖLÜM BAŞI KAÇ PARA ALIYOR 2024?

    Bu seneki Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama ya da bilgi bulunmamakla birlikte yarışmacıların kazandıkları ücretlerin şu şekilde olduğu iddia edilmektedir.

    Mavi Takım Yarışmacıları

    Yasin Obuz - 85 bin TL

    Begüm Yücetan - 75 bin TL

    Sahra Işık - 55 bin TL

    Özgür Tetik - 55 bin TL

    Yunus Emre - 55 bin TL

    Ogeday Girişken - 75 bin TL

    Seda Aktuğlu - 65 bin TL

    Damla Can - 85 bin TL

    Hakan Hatipoğlu - 90 bin TL

    Yiğit Poyraz - 75 bin TL

    Nefise Karatay - 90 bin TL

    Seda Ocak - 60 bin TL

    Kırmızı Takım Yarışmacıları

    Pınar Saka - 55 bin TL

    Merve Aydın - 85 bin TL

    Nagihan Karadere - 85 bin TL

    Gizem Memiç - 65 bin TL

    Aleyna Kalaycıoğlu - 65 bin TL

    Berna Canbeldek - 80 bin TL

    Doğukan Manço - 90 bin TL

    Furkan Kızılay - 65 bin TL

    Ersin Korkut - 90 bin TL

    Sercan Yıldırım - 75 bin TL

    Turabi - 100 bin TL

    Bozok Gören - 60 bin TL

    Nihat Altınkaya - 85 bin TL

    Survivor
    Haberler > Magazin > Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar kazanıyor 2024? Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar para alıyor?
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