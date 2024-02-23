Survivor'da kıran kırana mücadele! Adaya veda eden isim belli oldu

Survivor All Star'da kıran kırana mücadelenin ardından adaya veda eden isim Dora oldu. Yarışmaya erken veda ettiğini vurgulayan Dora, "Bir uğrayıp gitmiş gibi oldum. Açıkçası bu akşam eleneceğimi hayal bile etmemiştim." ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı ise Survivor'a yeni katılan ismin Batuhan Karacakaya olduğunu duyurdu.

Survivor All Star son bölümü nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Artık SMS oylamasının uygulanmadığı yarışmaya veda eden isim belli oldu.

ADAYA VEDA EDEN İSİM DORA OLDU

Heyecan dolu anların yaşandığı son bölümde arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar eleme düellosunda canını dişine taktı. Nefeslerin tutulduğu mücadelenin sonunda Hakan'a yenilen Dora, Survovor All Star'a veda etti. Adaya veda eden Dora son kez duygularını dile getirdi.

"ELENECEĞİMİ HAYAL BİLE ETMEMİŞTİM"

Adaya erken veda ettiğini belirten Dora, "Arkadaşlardan daha geç dahil oldum. Daha tam açılamadım finallerdeki odağı tam çözemedim başa baş girişlerde tam konsantrasyonu sağlayamadım. Bu da ilk düelloma sirayet etti. Bir uğrayıp gitmiş gibi oldum. Açıkçası bu akşam eleneceğimi hayal bile etmemiştim. Mustafa Kemal'le oyunum zaten rüzgar gibi geçti diyebilirim. Belki atışı sonradan çözdüm. Başaramadığım çok şey var. Survivor'da şans denen birşey var bunun en büyük örneği de Hakan Hatipoğlu'dur zaten. Eline sağlık emeğine sağlık , ben başaramadım. Arkadaşlarıma da bundan sonraki Survivor hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

BATUHAN KARACAKAYA GELİYOR

Survivor All Star'ın kadrosuna iddialı bir isim katılıyor. Yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı yeni ismin Batuhan olduğunu duyurdu. Batuhan Karacakaya 2021 ve 2022 yılında yarışmada mücadele etmişti.