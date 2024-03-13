Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: İnanın az kaldı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: -- Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Tarkan, Instagram hesabından yeni albümünün yakında çıkacağının müjdesini verdi.
Megastar Tarkan, Instagram hesabından paylaştığı iki hikaye ile hayranlarını heyecanlandırdı.
Müzik stüdyosunda çekilen iki fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, yeni albümünün yakında geleceğini duyurdu.
Tarkan, paylaşımına şu ifadeleri yazdı:
"Biliyorum 'artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız"
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Magazin
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