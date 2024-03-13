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Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: İnanın az kaldı

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Tarkan&#039;dan yeni albüm müjdesi: İnanın az kaldı

Magazin Haberleri  / -

Ünlü şarkıcı Tarkan, Instagram hesabından yeni albümünün yakında çıkacağının müjdesini verdi.

Megastar Tarkan, Instagram hesabından paylaştığı iki hikaye ile hayranlarını heyecanlandırdı.

Müzik stüdyosunda çekilen iki fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, yeni albümünün yakında geleceğini duyurdu.

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: İnanın az kaldı - 1. Resim

Tarkan, paylaşımına şu ifadeleri yazdı:

"Biliyorum 'artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız"

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: -
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