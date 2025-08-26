Ünlü komedyen Mesut Süre hakkındaki iddialar gündem olmuştu! 'İlişki Testi' programından kovuldu

Tuluğ Özlü adlı bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiasında bulundu.

Kadın yıllar önce üniversitedeyken yemek yemek için gittiği Süre'nin evinde tacize uğradığını öne sürdü.

İddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ‘İlişki Testi’ programının yapımcı ekibi İda İletişim, Mesut Süre ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"MESUT SÜRE İLE BİR DAHA ÇALIŞMAYACAĞIMIZI İLAN EDERİZ"

Yapımcı Şirket sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı ‘İlişki Testi'nden duyurmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili ünlü komedyenden henüz bir açıklama gelmedi.