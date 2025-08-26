Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü komedyen Mesut Süre hakkındaki iddialar gündem olmuştu! 'İlişki Testi' programından kovuldu

Ünlü komedyen Mesut Süre hakkındaki iddialar gündem olmuştu! 'İlişki Testi' programından kovuldu

Ünlü komedyen Mesut Süre hakkındaki iddialar gündem olmuştu! &#039;İlişki Testi&#039; programından kovuldu
Hakkında taciz iddiaları ortaya atılan ünlü komedyen Mesut Süre, ‘İlişki Testi’ programından çıkarıldı. Yapımcı ekip İda İletişim, Süre ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Ünlü isimden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Tuluğ Özlü adlı bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiasında bulundu.

Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' iddiası! 'İlişki Testi' programından kovuldu - 1. Resim

Kadın yıllar önce üniversitedeyken yemek yemek için gittiği Süre'nin evinde tacize uğradığını öne sürdü.

Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' iddiası! 'İlişki Testi' programından kovuldu - 2. Resim

İddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ‘İlişki Testi’ programının yapımcı ekibi İda İletişim, Mesut Süre ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' iddiası! 'İlişki Testi' programından kovuldu - 3. Resim

"MESUT SÜRE İLE BİR DAHA ÇALIŞMAYACAĞIMIZI İLAN EDERİZ"

Yapımcı Şirket sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı ‘İlişki Testi'nden duyurmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' iddiası! 'İlişki Testi' programından kovuldu - 4. Resim

Konu ile ilgili ünlü komedyenden henüz bir açıklama gelmedi.

 

