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Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Brad Pitt bambaşka biri oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Brad Pitt bambaşka biri oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 200 milyon dolar bütçeli 'F1: The Movie' filmi, 27 Haziran 2025 tarihinde vizyona girecek. Motor sporlarının kalbi F1'in heyecan dolu dünyasını izleyicilerle buluşturacak filmin başrolünde Oscar ödüllü Brad Pitt yer alıyor. Hollywood yıldızı, bir dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi.

Yapımcıları arasında Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'ın da bulunduğu F1: The Movie filminde 'Sonny Hayes' adında bir yarışçıyı oynayacak olan Brad Pitt, son pozlarında adeta bambaşka biri oldu.

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Brad Pitt bambaşka biri oldu - 1. Resim

Joseph Kosinski'nin yönetmne koltuğunda oturduğu filmle beyaz perdeye dönmeye hazırlanan 61 yaşındaki ABD'li aktör, GQ dergisinin kapak yıldızı oldu. Pitt, rol arkadaşı Damson Idris ve Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ile birlikte kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Brad Pitt bambaşka biri oldu - 2. Resim

Nathaniel Goldberg'ü çektiği fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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