Ünlü oyuncunun 4 bin 250 TL'ye oturduğu evde kira krizi! Mahkemeden karar çıktı

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, Beyoğlu’nda 6 yıldır kiracı olarak oturduğu dairenin kira bedelini 4 bin 250 TL’den 25 bin TL’ye yükseltmek isteyen ev sahibi Jörg S. ile yaşadığı hukuk mücadelesini kazandı. Ev sahibinin emsal daireleri gerekçe göstererek açtığı kira uyarlama davası, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, kararında kiracının lehine hüküm verdi.

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Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile ev sahibi Jörg S. arasında kira bedelinin artırılması konusunda anlaşmazlık yaşandı. Bayraktar, 2021 yılında Beyoğlu’ndaki daireye ev sahibi Jörg S. ile kira sözleşmesi imzalayarak taşındı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık ise 2024 yılında kira artışı gündeme geldiğinde ortaya çıktı.

4 BİN 250 TL’DEN 25 BİN TL’YE ÇIKARMAK İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; aylık 4 bin 250 TL kira ödeyen Bayraktar'dan ev sahibi Jörg S., bu tutarın 25 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak oyuncu, istenen artışı kabul etmedi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine ev sahibi, kira bedelinin yeniden belirlenmesi amacıyla mahkemeye başvurdu.

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'EMSAL DAİRELERE GÖRE ÇOK UCUZA OTURUYOR'

Jörg S., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, kiracısının dairede emsal kira bedellerinin oldukça altında bir ücretle oturduğunu öne sürdü. Bölgedeki benzer dairelerin kira fiyatlarıyla mevcut kira bedeli arasında ciddi fark bulunduğunu savunan ev sahibi, bu nedenle kira bedelinin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Yılmaz Bayraktar ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, talep edilen kira artışının makul olmadığını belirtti. Ödediği kira bedelinin yaklaşık 6 katına çıkarılmak istendiğine dikkat çeken oyuncu, bu orandaki artışı kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek davanın reddini istedi.

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MAHKEMEDEN EV SAHİBİNİN TALEBİNE RET

Taraflar arasındaki kira anlaşmazlığına ilişkin dava, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katılırken, yapılan savunmaların ardından mahkeme dosyayı karara bağladı.

Mahkeme, ev sahibi Jörg S. tarafından açılan kira uyarlama davasını reddetti. Böylece Yılmaz Bayraktar, kira bedelinin 25 bin TL'ye yükseltilmesi talebine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinden galip ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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