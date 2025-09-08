Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı: 'İğne' iddialarına böyle cevap verdi

Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Zara, kötü yorumlara daha fazla dayanamayıp zayıflama kararı almıştı. Bu süreci sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarının merakını gidermek için kahvaltı menüsünü de yayınlamıştı.

16 kilo vermeyi başaran Zara’nın bu kez de ''zayıflama iğnesi'' kullandığı ileri sürüldü.

''ÇOK ZORLANDIĞIM ÜÇ AY GEÇTİ''

Hakkındaki iddialara cevap veren ünlü şarkıcı söylentileri yalanlayarak, ''Çok zorlandığım üç ay geçti. ‘Ameliyat oldu’ ve ‘Zayıflama iğnesi’ yaptırdı diyorlar, asla öyle bir şey yok. 24 saatte tek öğün yemek yedim. Protein ve sebzelerle beslendim. Bunu bir uzman eşliğinde yaptım.'' dedi.