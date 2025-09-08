Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı: 'İğne' iddialarına böyle cevap verdi

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı: 'İğne' iddialarına böyle cevap verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde verdiği 16 kiloyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada ''zayıflama iğnesi'' kullandığı ileri sürülen ünlü şarkıcı, iddialara verdiği cevapla çok konuşuldu. 

Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Zara, kötü yorumlara daha fazla dayanamayıp zayıflama kararı almıştı. Bu süreci sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarının merakını gidermek için kahvaltı menüsünü de yayınlamıştı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı: 'İğne' iddialarına böyle cevap verdi - 1. Resim

16 kilo vermeyi başaran Zara’nın bu kez de ''zayıflama iğnesi'' kullandığı ileri sürüldü.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı: 'İğne' iddialarına böyle cevap verdi - 2. Resim

''ÇOK ZORLANDIĞIM ÜÇ AY GEÇTİ''

Hakkındaki iddialara cevap veren ünlü şarkıcı söylentileri yalanlayarak, ''Çok zorlandığım üç ay geçti. ‘Ameliyat oldu’ ve ‘Zayıflama iğnesi’ yaptırdı diyorlar, asla öyle bir şey yok. 24 saatte tek öğün yemek yedim. Protein ve sebzelerle beslendim. Bunu bir uzman eşliğinde yaptım.'' dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

