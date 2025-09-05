Vildan Atasever 5 aylık hamile! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Uzun süredir birlikte olan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, 2021 yılında İstanbul’daki bir otelde gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çiftin şimdilerde bebek heyecanı yaşadığı ortaya çıktı.

5 AYLIK HAMİLE

2. Sayfa’nın haberine göre, şu sıralar “Aile Saadeti” dizisinde “Tülay” rolünü oynayan Vildan Atasever, 5 aylık hamile. Ünlü oyuncu ve eşi Mehmet Erdem, yaklaşık 4 ay sonra ilk çocuklarını kucaklarına alacak.

ERKEK BEBEK GELİYOR

Öte yandan çiftin bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Bu güzel haber, hem hayranlarını hem de yakın çevresini sevince boğdu.