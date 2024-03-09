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Haberler > Magazin > “Vücuduma iyi bakarım” diyen Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

“Vücuduma iyi bakarım” diyen Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Vücuduma iyi bakarım” diyen Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar dizisinde üstlendiği ‘Rıza Baba’ karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Zafer Ergin, daha önce paylaştığı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ergin’i görenler “Yıllardır aynı” , “Hâlâ çok karizma” yorumları yaptı.

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 18 sezondur devam eden dizinin Rıza Baba’sı oyunculuğuyla alkış topluyor.

“Vücuduma iyi bakarım” diyen Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı - 1. Resim

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, zaman zaman hem setten hem de günlük yaşantısından fotoğraflar paylaşıyor. Arka Sokaklar’ın en sevilen karakterleri arasında yer alan usta isim, performansıyla çok beğeniliyor. 

“Vücuduma iyi bakarım” diyen Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı - 2. Resim

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Yıllardır ekranda olan polisiye dizide izleyicinin gönlüne taht kuran Zafer Ergin, son olarak gençlik haliyle gündem oldu. Ergin’in yıllara meydan okuyan fotoğrafı görenleri şaşırttı. Kullanıcılardan “Yıllardır aynı” , “Hâlâ çok karizma” tarzında yorumlar geldi.  

“Vücuduma iyi bakarım” diyen Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı - 3. Resim

İŞTE GENÇ KALMA SIRRI

Öte yandan daha önce verdiği röportajda genç kalma sırlarını paylaşan Zafer Ergin, şunları söylemişti: 

“Sağlıklı her şeyi yerim, ama ölçüsünde. Yıllarca boks, halter yaptım ve basketbol oynadım. 3 yıldır yürüyor ve yüzüyorum. Ama vücuduma, cildime iyi bakarım. Tiyatroda yıllarca ağır makyajlar yaptık. Cildimi temizleyip nemlendirmeyi hiç ihmal etmem. Uykuma da özen gösteririm.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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