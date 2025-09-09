Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yasemin Yürük’ün acı günü… “Beklediğimiz bir sondu” diyerek açıkladı

Yasemin Yürük’ün acı günü… “Beklediğimiz bir sondu” diyerek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yasemin Yürük’ün acı günü… “Beklediğimiz bir sondu” diyerek açıkladı
Ölüm, Vefat, Baba, Cenaze Töreni, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2000’lerin sevilen pop grubu Hepsi'nin eski üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya hesabında babası Mehmet Yürük’ün vefat ettiğini duyurdu. Acılı şarkıcı, cenaze töreninin ardından yaptığı paylaşımda takipçilerini de duygusal yönden etkileyen sözler sarf etti.

Yasemin Yürük, 2000’li yılların sevilen grubu Hepsi ile dikkat çeken bir müzisyendi. Müzikle vedalaşmasının ardından spor eğitmenliğine ve bireysel medya içerik üretimine yöneldi. Instagram’da dikkat çeken paylaşımlarda bulunan isim son olarak üzen bir haberle gündeme geldi. 

“BEKLEDİĞİMİZ BİR SONDU, HUZURA ERDİ”

Yürük, kişisel Instagram hesabında babası Mehmet Yürük’ün hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden üzücü haberi duyuran isim, destek mesajlarıyla yanında olan sevenlerine teşekkür etti ve hislerini ifade etti.

Yasemin Yürük’ün acı günü… “Beklediğimiz bir sondu” diyerek açıkladı - 1. Resim

Instagram üzerinden bir video yayınlayan Yürük, şunları söyledi:

“Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Mesajlarına geri dönemediğim kişiler varsa şimdiden özür dilerim çünkü telefonum hiç susmadı. Çok sağolun, eksik olmayın. Beklediğimiz bir sondu maalesef en azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz. Çok ani olmaması bazen kolay toparlamayı sağlıyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum. Her şekilde üzüntü oluyor tabii ama bir yandan da huzura ermesi insanı mutlu ediyor.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

19 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar! İstismarcının eşinden skandal sözler: Hayvanlarım var...Osimhen kaç hafta yok?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı - MagazinRestoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattıŞevval Şahin’in resmi araçla gece turu gündem oldu! Bakanlıktan açıklama gecikmedi - MagazinBakanlık harekete geçtiUzak Şehir dizisi Mine Kılıç’sız dönüyor! İzleyicinin sert yorumları dikkat çekti - MagazinTepkiler canına tak etti! Yeni sezon onsuz başlayacakHadise’den sürpriz karar! Kötü bir evlilik geçirdi, şimdi annelik yolunda - MagazinSürpriz karar: Kötü evlilik geçirdi, şimdi annelik yolundaYasemin Özilhan’dan boşanma sonrası hızlı hamle! Sosyal medyada dikkat çekti - MagazinBoşanma sonrası hızlı hamle! Sosyal medyada dikkat çektiAleyna Tilki’den dikkat çeken itiraf! ''Bedeli çok ağır oldu'' diyerek anlattı - MagazinÜnlü şarkıcıdan dikkat çeken itiraf! ''Bedeli çok ağır oldu'' diyerek anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...