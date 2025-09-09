Yasemin Yürük’ün acı günü… “Beklediğimiz bir sondu” diyerek açıkladı

Yasemin Yürük, 2000’li yılların sevilen grubu Hepsi ile dikkat çeken bir müzisyendi. Müzikle vedalaşmasının ardından spor eğitmenliğine ve bireysel medya içerik üretimine yöneldi. Instagram’da dikkat çeken paylaşımlarda bulunan isim son olarak üzen bir haberle gündeme geldi.

“BEKLEDİĞİMİZ BİR SONDU, HUZURA ERDİ”

Yürük, kişisel Instagram hesabında babası Mehmet Yürük’ün hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden üzücü haberi duyuran isim, destek mesajlarıyla yanında olan sevenlerine teşekkür etti ve hislerini ifade etti.

Instagram üzerinden bir video yayınlayan Yürük, şunları söyledi:

“Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Mesajlarına geri dönemediğim kişiler varsa şimdiden özür dilerim çünkü telefonum hiç susmadı. Çok sağolun, eksik olmayın. Beklediğimiz bir sondu maalesef en azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz. Çok ani olmaması bazen kolay toparlamayı sağlıyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum. Her şekilde üzüntü oluyor tabii ama bir yandan da huzura ermesi insanı mutlu ediyor.”