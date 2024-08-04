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Yasemin Yürük'ten Bodrum tepkisi! "Her şey ateş pahası"

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Yasemin Yürük&#039;ten Bodrum tepkisi! &quot;Her şey ateş pahası&quot;

Magazin Haberleri

2000’li yılların başlarında yer aldığı Hepsi grubunda fırtınalar estiren Yasemin Yürük, geçtiğimiz gün bir AVM’de görüntülendi. Ünlü isim popüler tatil bölgesi Bodrum'da bazı mekanlarda uygulanan fahiş fiyatlara tepki gösterdi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen ve 2009 yılında dağılan Hepsi grubunun üyelerinden olan Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde bir AVM’de görüntülendi. Yürük, mağazaları dolaşıp, alışverişin keyfini çıkardı.

"AŞIRI PAHALI, HER ŞEY ATEŞ PAHASI"

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum, her sene fahiş fiyatlarıyla gündeme geliyor. Konu ile ilgili bir yorumda Yasemin Yürük’ten geldi.

Yasemin Yürük'ten Bodrum tepkisi!

37 yaşındaki şarkıcı, "Bodrum'dan yeni döndüm. Aşırı pahalı, her şey ateş pahası. Her yere giriş ve harcama limiti koymuşlar, Bodrum bu değil" açıklamasını yaptı.

Milliyet'in haberine göre, basın mensuplarına poz veren Yürük, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenleyen:  - Magazin
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