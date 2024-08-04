İki çocuk annesi Hazal Kaya mahkemelik oldu!

Oyuncu Hazal Kaya ve küf kokusu sebebiyle evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç’in karşı karşıya geldiği davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin karşılıklı olarak açılan manevi tazminat davalarını red etmesinin ardından taraflar dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul İstinaf Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği manevi tazminat red kararını onadı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Ali Atay ile nişanlı olduğu süreçte annesi ve nişanlıyla birlikte yaşamak üzere Göktürk Ormanı içerisinde bulunan Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'e ait bir ev kiralamıştı.

İddiaya göre, evde ağır küf kokusu fark eden oyuncu durumu ev sahibine bildirmişti. Genç, duruma olumlu yaklaşmayınca sözleşmesini feshetmişti. Peşin ödediği parayı geri alamayan Hazal Kaya, 230 bin liralık icra takibi başlatınca ev sahibinin mal varlığına haciz konuldu. Kaya ve Başaran Ruhet Genç karşılıklı olarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

MAHKEME TAZMİNAT RED KARARINI ONADI

Mahkeme, Hazal Kaya'nın kira sözleşmesini küf nedeniyle haklı olarak feshedilmesinden dolayı manevi olarak zarara uğradığı ancak kira ilişkisinden dolayı uyuşmazlık bulunduğu, kişilik haklarına yönelik saldırı halinin olmadığını; manevi tazminat koşulların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası taraflar dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul İstinaf Mahkemesi, davayı kabul etti. Üst mahkeme, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği manevi tazminat red kararını onadı.