Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un değişimi gündem oldu! Yorum yağdı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımları arasında Şabaniye filmi de vardı. Filmin yeniden gösterimiyle birlikte, oyuncuların son halleri merak konusu oldu. Dikkat çeken isim ise Nazlı'yı oynayan Çiğdem Tunç oldu. Usta oyuncunun son hali görenleri şoke ederken sosyal medyada yorum yağdı.

Kemal Sunal’ın yer aldığı filmler halen daha büyük bir ilgiyle izleniyor. Bunlardan birisi de şüphesiz Şabaniye filmi… Filmin Nazlı’sı Çiğdem Tunç’un son hali merak konusu oldu. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

"ÇOK DEĞİŞMİŞ"

1963 doğumlu olan ve 60 yaşına basan usta oyuncunun son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun son hali ile ilgili sosyal medyada; ”Tanıyamadım”, “Çok değişmiş”, “Maşallah gayet güzel” gibi yorumlar yapıldı.

Mehmet Ali Erbil ile çeşitli programlar sunan Tunç, Çılgın Bediş, Neredesin Firuze gibi dönemin popüler yapımlarında da kamera karşısına geçti.