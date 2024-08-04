Mehmet Günsür yıllar sonra televizyona dönüyor! Partneri dikkat çekti

Mehmet Günsür, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Annem Ankara" ile 10 yılın ardından televizyona dönüyor. Günsür’ün partneri ünlü oyuncu Bergüzar Korel olacak.

Son olarak rol aldığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin ardından açık kanalda yayınlanan dizilerde rol almayan Mehmet Günsür, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Arayış, Beyaz Gelincik, Bıçak Sırtı, Atiye, Fi gibi birçok yapımda rol aldı. Ünlü oyuncu yeni bir proje ile ekranlara dönüyor.

DİZİ İÇİN İTALYA'DAN GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Günsür, başrolünde Bergüzar Korel'in 'Zuhal Angigün' rolünde bulunduğu "Annem Ankara" dizisinde rol alacak. Günsür, Korel'in partneri 'Hasan'ı canlandıracak.

Yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu dizinin senaryosunu kendi hayat hikayesini yazan Başak Angigün kaleme aldı. Günsür'ün çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacağı dizi için İtalya'dan geleceği öğrenildi.