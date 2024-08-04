Tam 20 kilo verdi! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ayça Erturan’ın son hali görenleri şaşırttı. 20 kilo veren oyuncu nasıl zayıfladığını da anlattı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Ayça Erturan daha sonra birçok yapımda yer aldı. Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında evlenen ünlü isim, 2021 yılında Nova adında bir kız çocuk sahibi oldu.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Erturan verdiği kilolarla da gündemdeydi. Snob Magazin'e konuşan Erturan, tam 20 kilo verdiğini açıkladı.

"KOKULAR BURNUMA GELİYOR, TIKIYORUM"

Erturan, "Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum" dedi.

Oyuncu "O kızı da çok seviyorum ama doğumdan sonra yenilenmem gerekiyordu, sanırım şu an 20 kilo verdim. Bir süre yemek yemedim" ifadelerine yer verdi.