Orhan Gencebay'ın düğün hediyesi mahkemelik etti!

Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, babasının düğün hediyesi olarak aldığı villayı boşaltmayan şirketle mahkemelik oldu. Orhan Gencebay da mahkemeye sunduğu dilekçede oğlunun başka bir yerde kirada oturduğunu, mağdur olduğunu belirterek şirketin evi boşaltmasını talep etti. Mahkeme Gökhan Gencebay'ı haklı bularak villanın şirket tarafından tahliye edilmesine karar verdi.

Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a, 2023 yılında Sarıyer'de bulunan villasını düğün hediyesi olarak verdi. Konut 2018'de bir şirket tarafından kiralandı.

Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta kirada oturduğu, başka evi olmadığı gerekçesiyle villanın şirket tarafından tahliye edilmesini istedi, ihtarname gönderdi. Talebi şirket tarafından karşılık bulmayınca işletmeye dava açtı.

Mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Beşiktaş'ta 30 bin TL'ye oturduğunu ve evlendiği için bir odalı evin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti. Kira sözleşmesini yenilemeyeceğini ve 6 ay içinde evin tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme, Gökhan Gencebay'ın konut ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunu belirterek, villanın tahliye edilmesine karar verdi.

Sabah’ın haberine göre; Orhan Gencebay, mahkemeye sunduğu dilekçede, Sarıyer'de iki villa aldığını ve bunları oğlu Gökhan ve torunu Efe'ye hediye ettiğini, ailesinin mutluluğunun her şeyden önce geldiğini ancak oğlunun eve geçemediği için çok üzgün olduğunu ifade etti.