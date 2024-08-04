Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kaya Çilingiroğlu'nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi

Kaya Çilingiroğlu'nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kaya Çilingiroğlu&#039;nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi

Magazin Haberleri

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun başı ev sahibiyle dertte. Ünlü ismin oturduğu binanın suyu kesildi, asansörü ise iptal edildi. Binanın sahibinin kendilerini çıkarmak için bahane ürettiğini iddia eden Çilingiroğlu, yeni ev aramaya başladı.

Yaptığı paylaşımlar ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen Kaya Çilingiroğlu bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Çilingiroğlu, oturduğu binada yapılanlar yüzünden ev sahibiyle sorun yaşıyor. Bina sahibi güçlendirme çalışması yapmak için harekete geçerken Çilingiroğlu’nun daireleri boşaltmalarını istedi.

Kaya Çilingiroğlu'nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi - 1. Resim

Ancak tahliyeler olmadan çalışmalar başladı ve Çilingiroğlu'nun aracını park ettiği yerde de kazı çalışması yapıldı. Binanın suyu kesildi, asansörü iptal edildi.

Kaya Çilingiroğlu'nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi - 2. Resim

"TEDBİR KARARI ALDIK AMA UYGULAMADILAR"

İddiaya göre, bina sahibi istediği kira artışını yapamadı ardından evlerini boşaltmak için bu yola başvurdu.

Kaya Çilingiroğlu'nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi - 3. Resim

Ekol TV'de yer alan habere göre, yaşananları anlatan Çilingiroğlu, "1 senedir güçlendireceğiz diye bizi çıkarmak istiyorlar. Tahminime göre kiralar düşük olduğu için. 1 hafta önce bir geldik. Asansör yok, suyu kesmişler. Polisi, zabıtayı aradım. Mahkeme, inşaatı durdurma kararı aldı ama uygulamadılar" dedi.

Kaya Çilingiroğlu'nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Deniz sefası acı bitti! 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Günsür yıllar sonra televizyona dönüyor! Partneri dikkat çekti - MagazinYıllar sonra televizyona dönüyor! Partneri dikkat çektiTam 20 kilo verdi! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı - MagazinTam 20 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırttıİş adamı İzzet Özilhan'la evli olan Yasemin Özilhan'a Bodrum'daki fiyatlar soruldu! İlginç cevabı gündem oldu - MagazinBodrum'daki fiyatlar soruldu! İlginç cevabı gündem olduHakan Yılmaz’ın acı günü! Babasının vefatını film setinde öğrendi - MagazinÜnlü oyuncunun acı günü! Film setinde öğrendiHülya Avşar setlere geri dönüyor! Partneri dikkat çekti - MagazinHülya Avşar setlere geri dönüyor! Partneri dikkat çekti‘Yanımdayken bile özlüyorum’ demişti! İşte Canan Karatay’ın 45 yıllık eşi - MagazinYanımdayken bile özlüyorum’ demişti! İşte 45 yıllık eşi
Sonraki Haber Yükleniyor...