Kaya Çilingiroğlu'nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun başı ev sahibiyle dertte. Ünlü ismin oturduğu binanın suyu kesildi, asansörü ise iptal edildi. Binanın sahibinin kendilerini çıkarmak için bahane ürettiğini iddia eden Çilingiroğlu, yeni ev aramaya başladı.

Yaptığı paylaşımlar ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen Kaya Çilingiroğlu bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Çilingiroğlu, oturduğu binada yapılanlar yüzünden ev sahibiyle sorun yaşıyor. Bina sahibi güçlendirme çalışması yapmak için harekete geçerken Çilingiroğlu’nun daireleri boşaltmalarını istedi.

Ancak tahliyeler olmadan çalışmalar başladı ve Çilingiroğlu'nun aracını park ettiği yerde de kazı çalışması yapıldı. Binanın suyu kesildi, asansörü iptal edildi.

"TEDBİR KARARI ALDIK AMA UYGULAMADILAR"

İddiaya göre, bina sahibi istediği kira artışını yapamadı ardından evlerini boşaltmak için bu yola başvurdu.

Ekol TV'de yer alan habere göre, yaşananları anlatan Çilingiroğlu, "1 senedir güçlendireceğiz diye bizi çıkarmak istiyorlar. Tahminime göre kiralar düşük olduğu için. 1 hafta önce bir geldik. Asansör yok, suyu kesmişler. Polisi, zabıtayı aradım. Mahkeme, inşaatı durdurma kararı aldı ama uygulamadılar" dedi.