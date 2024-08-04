Kalbine stent takılmıştı! Nebahat Çehre sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği 'Firdevs Yöreoğlu' rolüyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine stent takılan Çehre, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol almıştı. Aşk-ı Memnu'da oynadığı 'Firdevs Yöreoğlu' rolüyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Çehre, sağlık durumu hakkında konuştu. Snob Magazin'in haberine göre, Çehre, "Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.

Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, mayıs ayında "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." açıklamasını yapmıştı.