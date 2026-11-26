TRT 1 ekranlarında ramazan ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Yahya Efendi Kalbin Aynası” dizisinin oyuncu kadrosuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız’ın başrolünde yer alacağı yapımda, ünlü oyuncunun partnerini canlandıracak isim de belli oldu. Dizide Yahya Efendi karakterine hayat verecek olan Özyıldız’a, başarılı oyuncu Öznur Serçeler eşlik edecek.

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Yapımcılığını Yahya Tayyip Aydeniz’in üstlendiği, Adenz Film imzası taşıyan dizinin 3 Aralık’ta sete çıkması planlanıyor. Okuma provası ise 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturacağı, senaryosunu Serdar Özönalan’ın kaleme aldığı yapım, toplam 27 bölüm olarak izleyici karşısına çıkacak.

ŞERİFE HATUN KARAKTERİNİ ÜSTLENECEK

Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre dizide Öznur Serçeler, Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Yahya Efendi’nin eşi Şerife Hatun karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Hanedan mensubu olmanın getirdiği sorumlulukları ve ağırlığı taşıyan Şerife Hatun, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman’ın yeğeni olarak hikayede önemli bir konumda yer alacak.

Güçlü aile bağları, saray çevresindeki konumu ve kişiliğiyle dikkat çeken Şerife Hatun, Yahya Efendi’nin hayatında belirleyici bir role sahip olacak. Karakterin, Yahya Efendi’nin manevi yolculuğunda karşısına çıkan en büyük sınavlardan biri olması bekleniyor.

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