Yeşilçam'ın 'gamzelisi' için sözün bittiği yer... Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan ve uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan, 61 yaşında hayatını kaybetti. Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, tarifsiz acıyı "Sözün bittiği yer" diyerek anlattı. Perihan Savaş ise, "Gamzelimizdi bizim. Çok üzgünüm" dedi.

“Şaşkın Milyoner”, "Doktor Civanım", "Kanlı Nigar", "Sevenler Ölmez" filmleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan uzun bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Daha önce kanseri 4 kez yenen Öztan, bu kez bu savaşı kaybetti.

YEŞİLÇAM'IN GAMZELİSİNE VEDA

Tedavi gördüğü hastanede dün 61 yaşında hayatını kaybeden Öztan için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı. Merhume daha sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

SANAT DÜNYASI'NDAN KATILIM AZDI

Öztan'ın cenaze merasimine birçok seveni katıldı. Cenazeye sanat dünyasından; Perihan Savaş, Serdar Gökhan, Safiye Soyman, Nuri Alço, Tuğba Özay ve Bora Gencer katıldı.

Ayrıca birçok kurum, kuruluş ve siyasi partiler de çelenk gönderdi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Cenaze töreninde konuşan Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, "Sözün bittiği yer. Herkes bir şeyler soruyor ama söylenecek çok söz yok. Hayatın döngüsü yapacak bir şey yok. Sağ olsun kimse yalnız bırakmadı" dedi.

"GAMZELİMİZDİ BİZİM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Cenaze törenine katılan oyuncu Perihan Savaş, "Çok mücadele etti. Ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. İki tane film çektim onunla dünya tatlısı bir insandı. Gamzelimizdi bizim. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Bahar Öztan'ın vefatını oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı “Canım annem huzura kavuştu” paylaşımıyla duyurmuştu.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı.

"Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.