Yeşilçam’ın yıldızı Aydan Şener apar topar ameliyat oldu

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Şener’in böbrek taşı nedeniyle ameliyat olduğu öğrenilirken, usta ismin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugüne kadar rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Aydan Şener, hayranlarını endişelendirdi. Şener’in apar topar ameliyata alındığı ortaya çıktı.

Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi, aynı yıl Mis World güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yapan isim, 1984 yılında ‘Küçük Ağa’ adlı diziyle oyunculuk hayatına adım attı. 1986 yılında ise Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisiyle üne kavuştu. Daha sonra ise tiyatro çalışmalarına başladı. Aydan Şener, bugüne dek ‘Samanyolu’ , ‘Fatih Harbiye’ , ‘Hayatın İçinden’ gibi birçok projede rol aldı.

BÖBREK TAŞINDAN DOLAYI OPERASYON GEÇİRDİ

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, son olarak sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun üç gün önce böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, Şener Maslak’taki özel bir hastanede operasyon geçirdi, birkaç gün hastanede kalan isim daha sonra taburcu oldu.