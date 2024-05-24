Kardeşi sokak köpeklerinin saldırına uğrayan türkücü Sabahat Akkiraz sosyal medyadan isyan etti

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü türkücü, kardeşinin sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını belirterek “Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘Değme Felek’ , ‘Bergüzar’ , ‘Şu Karşı Yaylada’ gibi parçalarıyla bilinen türkücü Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Türkiye'de uzun bir süredir devam eden başıboş sokak köpekleri köpeklerine çözüm arayışı devam ediyor. AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor. Yasanın çıkması halinde 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

“KARDEŞİM BİR GRUP SOKAK KÖPEĞİNİN SALDIRINA UĞRUYOR”

Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Akkiraz, X (eski adıyla Twitter) hesabından kız kardeşinin sokak köpeklerinin saldırına uğradığını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Akkiraz, olayı anlattı ve sokak köpekleri sorununa çözüm bulunması konusunda şu sözlerle çağrı yaptı:

“Dün kız kardeşim, köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil, hayvanların hepsini çok seven kardeşim neredeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız medeni bir çözümü alın kullanın. Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum.”