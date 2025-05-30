'Yetenek Sizsiniz' yıllar sonra geri dönüyor! Yeni sezon jürileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2025 14:29 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 14:42 - Güncelleme:

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında 2009-2018 arasında ekranlara gelen 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışması, eski formatı ve yeni kadrosuyla yıllar sonra ekranlara dönüyor. Efsane yarışmanın yeni sunucusu ve yeni jüri üyeleri belli oldu. İşte Yetenek Sizsiniz'e dair tüm detaylar..

Yetenek Sizsiniz Türkiye, 2018 yılından sonra tekrar izleyicisiyle buluşacak. Yetenek avcılığı görevini üstlenecek 4 jüri, Türkiye’nin dört yanından programa katılan yarışmacıları değerlendirecek. Sunuculuk görevini, yıllar sonra ekranlara dönüş kararı alan ünlü isim üstlenecek. YENİ JÜRİ ÜYELERİ Yaz sezonunda yayına girecek yarışmada, sürpriz isimler jüri koltuğunda oturacak. Jüride; ünlü oyuncular Eda Ece ve İlker Ayrık'ın yanı sıra şarkıcılar Hande Yener ve Şevval Sam yer alacak. İlgili Haber Yetenek Sizsiniz’in sivri dilli jüri üyesiydi… Ali Taran’dan Acun Ilıcalı itirafı SUNUCU ALP KIRŞAN Programın sunuculuğunu; son olarak Survivor'da boy gösteren, enerjisi ve esprili üslubuyla hafızalarda yer eden Alp Kırşan üstlenecek. İLK BÖLÜM 16 HAZİRAN'DA Yetenek Sizsiniz'in ilk tanıtımı da sosyal medyada paylaşıldı. Yeni kadrosuyla dikkat çeken fenomen yarışma, ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de, ikinci bölümü ise 17 Haziran'da NOW'da ekranlara gelecek. İlgili Haber Yetenek Sizsiniz programıyla ünlenmişti! Katıldığı bir programda ortaya çıktı! Aref Ghafouri'nin son hali şaşırttı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş