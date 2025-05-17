Yıldız Asyalı evlendi! Neden düğün yapmadığını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2025 15:37 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 15:45 - Güncelleme:

'Eyvah Babam', ‘Eyvah Kızım Büyüdü', 'Hayat Bilgisi' ve 'Elif' gibi dizilerde rol alan Yıldız Asyalı, üçüncü kez dünyaevine girdi. Son olarak 2021 yılında 'Aylak Takımı' filminde kamera karşısına geçen oyuncu, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sürpriz nikâhı hakkında açıklama yaptı.

Hayat Bilgisi dizisinde 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer eden Yıldız Asyalı, 16 Mayıs'ta iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlendi. Üçüncü kez dünyaevine giren oyuncu, mutlu haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine duyurdu. Sessiz sedasız evlenen Asyalı'nın neden düğün yapmadığı merak konusu oldu. Oyunculuğu bırakan 41 yaşındaki ünlü isim, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. "GEREĞİ YAPILACAK" Instagram hesabından açıklama yapan Yıldız Asyalı, "Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler" ifadelerini kullandı. İlgili Haber Yıldız Asyalı'dan, Arda Kural açıklaması

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş