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Yıldız Asyalı evlendi! Neden düğün yapmadığını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız Asyalı evlendi! Neden düğün yapmadığını açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Eyvah Babam', ‘Eyvah Kızım Büyüdü', 'Hayat Bilgisi' ve 'Elif' gibi dizilerde rol alan Yıldız Asyalı, üçüncü kez dünyaevine girdi. Son olarak 2021 yılında 'Aylak Takımı' filminde kamera karşısına geçen oyuncu, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sürpriz nikâhı hakkında açıklama yaptı.

Hayat Bilgisi dizisinde 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer eden Yıldız Asyalı, 16 Mayıs'ta iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlendi. Üçüncü kez dünyaevine giren oyuncu, mutlu haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine duyurdu.

Yıldız Asyalı evlendi! Neden düğün yapmadığını açıkladı - 1. Resim

Sessiz sedasız evlenen Asyalı'nın neden düğün yapmadığı merak konusu oldu. Oyunculuğu bırakan 41 yaşındaki ünlü isim, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Yıldız Asyalı evlendi! Neden düğün yapmadığını açıkladı - 2. Resim

"GEREĞİ YAPILACAK"

Instagram hesabından açıklama yapan Yıldız Asyalı, "Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Yıldız Asyalı evlendi! Neden düğün yapmadığını açıkladı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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