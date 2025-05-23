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Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena&#039;nın yüzünü ilk kez gösterdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Savaşçı' dizisinde birlikte rol aldıkları dönemde tanışan, sette başlayan arkadaşlıklarının ardından dünyaevine giren oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, bir yaşındaki kızları Mira Milena'nın doğum günü partisinden paylaşım yaptı.

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile meslektaşı Berk Oktay, Eylül 2022'de evlendi. Ünlü oyuncular, mutluluklarını Mayıs 2024'te bebekle taçlandırdı. İkili, bebeklerine Mira Milena adını verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi - 1. Resim

"HAYATIN BOYUNCA BENİM KALBİMLE SEVSİNLER SENİ"

Atiksoy, kızının ilk doğum günü partisinden paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cennet evladının yüzüymüş. Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak. Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye. Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim hayatın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana. Bu dünyaya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim. Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına."

Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi - 2. Resim

"KIZIM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının doğum günü kutlamasında çekilen fotoğraflara, "Seninle ilgili çok fazla hayalim var ama ilki babanla bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum. Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom. Benim kızım olduğun için çok şanslıyım. İyi ki bana, bize geldin gül gözlüm. Doğum günü pastan her sene babanın ellerinden olsun" mesajını yazdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi - 3. Resim

"SANA SÖZÜMDÜR"

Oyuncu Berk Oktay ise doğum günü paylaşımına, "Kanım olduğun için, nefesim olduğun için, o güzel ruhunla gelip beni seçip, sana babalık yapma şansını bana verdiğin için teşekkür ederim. O güzel gözlerin ömrün boyunca hep gülsün. Sana sözümdür. Ben nefes aldıkça, nefesim nefesin olacak. Kusura bakma canım kızım heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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