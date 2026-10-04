Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Geniş Aile’de canlandırdığı Ulvi karakteriyle tanınan Bülend Çolak, uzun bir aranın ardından yeniden ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekerken, saç ve sakalının uzadığı görüldü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tiyatro Hayali’nin “Meçhul Paşa” adlı oyununda Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu ile birlikte sahne alan Bülend Çolak, görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Saç ve sakalının hayli uzadığı görülen oyuncunun son hali sosyal medyada da gündem oldu.

Yıllar Bülend Çolak’ı da değiştirdi! Geniş Aile’nin Ulvi’sinin son hali dikkat çekti

Çolak’ın fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun değişimiyle ilgili çeşitli yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, “Yıllar ona da acımamış” yorumunu yaptı.

Bülend Çolak ve eşi

GENİŞ AİLE CEVABI: AYNI TADI VERMEZ

Bülend Çolak, bir dönem geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Geniş Aile dizisinin yeniden başlayacağı yönündeki kulis iddiaları hakkında da açıklamada bulunmuştu.

Son hali... (Fotoğraf: Gazete magazin)

Çolak, dizinin yeniden çekilmesi ihtimaline sıcak bakmadığını belirterek, “Aynı tadı vermez, bence çekilmemeli” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ünlü oyuncu, yardımcı yönetmen Yasemin Öz ile 6 Temmuz 2022 tarihinde nikah masasına oturdu.

Çiftin Feraye Defne adında bir kızı bulunuyor. Bülend Çolak, zaman zaman eşi Yasemin Öz ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala