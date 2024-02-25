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    Yönetmen Mati Diop'un Filistin'le ilgili sözleri Berlin Film Festivali’ne damga vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yönetmen Mati Diop&#039;un Filistin&#039;le ilgili sözleri Berlin Film Festivali’ne damga vurdu
    Berlin Film Festivali, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde (Berlinale), en iyi film dalında verilen ‘Altın Ayı’ ödülünü ‘Dahomey’ Filmi kazandı. Ödülü yönetmen Mati Diop aldı. Diop konuşmasında “Filistin’in yanındayım!” diye seslenerek törene damga vurdu.

    Dünyanın en prestijli festivallerin başında gelen Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale Palast'ta düzenlendi. Törende gece boyu birçok sinemacı Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. 

    20 FİLM YARIŞTI

    Berlinale ödülleri bu yıl "Altın Ayı" ve Gümüş Ayı" ödülü için 20 film yarıştı. 1892 yılında Fransız sömürge güçlerinin Afrika’daki bugünkü adı ‘Benin Cumhuriyeti’ olan dönemin Dahomey Krallığı’ndan yağmalayarak Fransa’ya getirdikleri 7 bine yakın eserden 26’sının 2021 yılında iade edilmesini içeren belgesel olan "Dahomey" adlı belgesel "Altın Ayı" ödülüne layık görüldü.

    Yönetmen Mati Diop'un Filistin'le ilgili sözleri Berlin Film Festivali’ne damga vurdu - 1. Resim

    "FİLİSTİN'İN YANINDAYIM"

    Ödülü  belgeselin yönetmeni, Senegal kökenli Fransız  yapımcı Mati Diop aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Diop'un konuşmasında "Filistin’in yanındayım!" sözleri törene damga vurdu.

    Yönetmen Mati Diop'un Filistin'le ilgili sözleri Berlin Film Festivali’ne damga vurdu - 2. Resim

    JÜRİ HEYETİ

    Ödül töreninde jüride Oscar ödüllü Kenya-Meksika kökenli sinema sanatçısı Lupita Nyong’o başkanlığında Alman rejisör Christian Petzold, Brady Corbet, Ann Hui, Albert Serra, Jasmine Trinca ve Oskana Zabuzhko gibi isimler yer aldı.

    İşte gecede ödül alanların listesi;

    Altın Ayı
    Dahomey, Mati Diop

    Gümüş Ayı Jüri Özel Ödülü
    A Traveler's Needs, Hong Sangsoo

    Gümüş Ayı Jüri Ödülü
    L'İmparatorluk Yön. Bruno Dumont

    Gümüş Ayı En İyi Yönetmen Ödülü
    Pepe, Nelson Carlos De Los Santos Arias

    Gümüş Ayı En İyi Oyuncu Ödülü
    Sebastian Stan (A Different Man)

    Gümüş Ayı En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü
    Emily Watson (Small Things Like This)

    Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü
    Matthias Glasner (Sterben)

    Gümüş Ayı Sanatsal Katkı Ödülü
    Martin Gschlacht (Des Teufels Bad)

    Yönetmen Mati Diop'un Filistin'le ilgili sözleri Berlin Film Festivali’ne damga vurdu - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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