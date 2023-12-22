Kızıl Goncalar dizisine RTÜK incelemesi! Şikayetler kayıt altına alınıyor

22 Aralık 2023 10:09 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:10

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.

RTÜK ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir."

İlk bölümüyle 18 Aralık Pazartesi yayınlanmaya başlayan dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular eşlik ediyor.