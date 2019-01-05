Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit askerler Mahmut Mücahit Ülgen ve Ahmet Furkan Köse'nin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
05.01.2019 - 21:38 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak ve Iğdır'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
596815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/596815.aspx
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