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MHP lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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MHP lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu ile görüştü
Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MHP lideri Bahçeli ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli ile Davutoğlu terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ele aldı.

Bahçeli-Davutoğlu görüşmesine dair açıklama Gelecek Partisinden geldi. Yapılan açıklamaya göre, Davutoğlu ile Bahçeli görüşmesinde, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada, "Sayın Bahçeli, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun sürece katkılarından ve yapıcı eleştirilere sahip yol haritalarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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